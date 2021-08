08:04

Cresce il turismo di prossimità e a rivelarlo è uno studio del Mastercard Economics Institute. I risultati della ricerca rivelano come durante l'ultimo anno, un Paese su 5 abbia recuperato il 90% delle prenotazioni di voli nazionali rispetto agli ultimi mesi del 2019 e come altri Paesi, tra cui compare anche l'Italia, stiano addirittura superando i livelli di booking su voli domestici del periodo pre-Covid.

Proprio nella Penisola, i movimenti sulle tratte interne hanno segnato un +103% rispetto al pre-pandemia con una ripartenza sia del leisure (57%) sia del business travel (52%).



In lenta risalita anche il traffico internazionale, che per il nostro Paese si arresta al 46%.



"La pandemia ha impattato pesantemente sul settore travel, portando i livelli di spesa a dei minimi che non si registravano da oltre 15 anni", ha spiegato Michele Centemero, country manager Mastercard Italy a repubblica.it.



"Il calo a livello globale è stato infatti di ben 352 miliardi di dollari nel 2020".