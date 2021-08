Voli e test Covid, accordo Volotea e Onecheck per aiutare i passeggeri

13:09

Agevolare le prenotazioni e semplificare la gestione dei test Covid richiesti per il viaggio. Questi gli obiettivi della partnership siglata tra Volotea e la piattaforma Onecheck.

L’accordo consente ai passeggeri in partenza dagli aeroporti di Cagliari, Genova, Napoli, Olbia, Palermo, Venezia, Verona, Catania e Pisa di prenotare e pagare un test Covid-19 attraverso la piattaforma effettuando il test presso uno dei 250 centri diagnostici partner del portale.



“Siamo lieti di aver siglato questo accordo, perché ci permette di offrire ai nostri passeggeri la possibilità di viaggiare in totale tranquillità – spiega in una nota ha commentato Álex de Jesús, chief experience officer di Volotea -. Quest'anno rappresenta una grande sfida e il potenziamento dei nostri servizi in un momento chiave per il settore e la ripresa del turismo è sempre motivo di orgoglio”.



Il servizio

Una volta sulla piattaforma, integrata con il Covid-19 Travel Hub di Volotea, i passeggeri vengono indirizzati al test richiesto in base alla loro destinazione, quindi alla prenotazione del test in un centro affiliato, fino al rilascio dei risultati certificati e criptati che possono essere mostrati alle Autorità competenti. Durante il processo, il servizio clienti è disponibile per rispondere a qualsiasi domanda.



Onecheck permette ai viaggiatori di prenotare un test sierologico, antigenico rapido (flusso laterale) o Pcr molecolare. Per i test Pcr, è possibile ricevere il risultato entro 24 ore.



Durante il processo, i passeggeri sono aggiornati sui progressi e, non appena è disponibile, possono accedere al referto sul loro smartphone, Pc o tablet.