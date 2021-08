09:51

Dopo un’estate in bianco, l’Italia potrebbe tornare a colori. Anche se per ora tutta la Penisola si mantiene nella fascia priva di restrizioni, verso la fine del mese la situazione potrebbe cambiare.

Secondo le nuove regole, per salire in fascia gialla è determinante anche l’occupazione degli ospedali. Ed è proprio questo parametro che, fine agosto, potrebbe far scattare il cambio di colore in due Regioni, ovvero Sicilia e Sardegna.



Le prospettive per settembre

Ma, come riporta corriere.it, sotto osservazione ci sono anche Lazio e Liguria, che potrebbero seguire le isole nel passaggio di fascia.



I dati sembrano comunque salvare agosto, mese cruciale per il turismo. Tuttavia, anche eventuali cambi di colore a settembre si potrebbero ripercuotere in maniera negativa sul settore, dal momento che già nei mesi scorsi gli addetti ai lavori prevedevano una stagionalità lunga.