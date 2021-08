Trenitalia, via alla vendita dei biglietti per i nuovi Intercity verso la Liguria

15:38

Al mare in treno. Trenitalia ha annunciato di aver messo in vendita i biglietti per i 4 Intercity aggiuntivi sulle rotte da Torino e Milano per la Liguria.

Dal 14 agosto al 19 settembre, nei giorni festivi e prefestivi, saranno aggiunte corse in partenza da Torino Porta Nuova alle 9.20 con arrivo a Genova Principe alle 11.16, con fermate a Torino Lingotto, Asti, Alessandria e Novi Ligure; la partenza da Genova Principe è prevista alle 15.12, con arrivo a Torino Porta Nuova alle 17.15.



Per quanto riguarda i treni da Milano, la partenza da Centrale è prevista alle 11.10 con arrivo a Ventimiglia alle 14.45; la partenza dalla Liguria è prevista invece alle 16.18, con arrivo a Milano Centrale alle 20.17. Fermate intermedie a Pavia, Voghera, Genova Principe, Savona, Finale Ligure, Albenga, Alassio, Diano Marina, Imperia, Sanremo.