Air Europa: boccata di ossigeno dallo Stato, altra iniezione di fondi

14:18

Una nuova iniezione di denaro è in arrivo per Air Europa. A confermarlo al giornale El Confidencial è Valentín Lago, l’amministratore delegato imposto dal Governo dopo la concessione dei primi 475 milioni di euro al vettore.

Lago prevede una nuova iniezione statale oscillante tra i 100 e i 150 milioni di euro, che consentirebbe alla compagnia di continuare a operare fino a quando Bruxelles non autorizzerà la sua integrazione in Iberia, cosa che secondo Preferente non avverrà prima della fine dell’anno.



Come riportato da El Confidencial Lago sembra abbia già creato un gruppo di lavoro interno per sviluppare una roadmap che permetta all'azienda della famiglia Hidalgo di sopravvivere. In caso di nuova iniezione statale, dice ancora il giornale, il prezzo di vendita all'Iberia, che è già stato ridotto da 1.000 a 500 milioni, potrebbe essere ulteriormente rivisto al ribasso.