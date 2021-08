Crescono i prezzi dei biglietti per non sorvolare l’Afghanistan

11:33

Una policy abbastanza inedita quella messa in campo da Uia, Ukraine International Airlines, che, a causa dell’aggravarsi della situazione in Afghanistan ha deciso, come quasi tutte le compagnie aeree, di evitare il sorvolo dello spazio aereo del Paese modificando la rotta del volo Kiev-Delhi-Kiev.

La nuova rotta verso la città indiana è più lunga, così Uia ha deciso di incrementare il costo dei biglietti verso Delhi sui voli ancora in partenza in agosto. I biglietti precedentemente emessi sono stati cancellati e i passeggeri possono scegliere se ottenere il rimborso oppure se riprenotare con un pagamento aggiuntivo di 38 dollari per la sola andata.



La policy sui voli di settembre non è stata ancora definita.