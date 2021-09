08:01

Giornata difficile quella di domani per il trasporto aereo. Nel pomeriggio sono previste 4 ore di sciopero nazionale indette dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Ta e Cub.

Dalle 13 alle 17 si fermeranno i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto. In agitazione anche il personale Enav.



Altro stop il 24

Quella di domani sarà la prima giornata di stop del comparto prevista per questo mese. La prossima, riporta il bollettino del Ministero dei Trasporti, è programmata per il 24 settembre.



Per quella data Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl-Ta hanno indetto 24 ore di sciopero su scala nazionale. Incroceranno le braccia, dalle 00.01 alle 23.59, gli addetti alle attività aeroportuali.



Nella stessa giornata si fermerà per quattro ore, dalle 13 alle 17, anche il personale navigante easyJet.



Possibili disagi e cancellazioni. Per essere aggiornati sullo stato degli operativi è consigliabile consultare i siti delle compagnie aeree di riferimento e dell’aeroporto di partenza prima di mettersi in viaggio.