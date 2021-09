Qatar Airways lancia l’opzione tariffaria Lite per economy e business class

10:29

Si chiama Lite la nuova opzione tariffaria di Qatar Airways disponibile sia per la classe economy sia per quella business. Le new entry porta così a 9 il numero delle opportunità offerte ai clienti che scelgono il vettore di Doha per i propri viaggi.

La novità rientra in un pacchetto di upgrade del servizio messo in campo dalla compagnia che comprende anche una maggiore franchigia bagaglio, la possibilità di effettuare modifiche gratuite illimitate alla data del viaggio. Inoltre, in tutte le classi i soci di Qatar Airways Privilege Club possono guadagnare più Qmiles in base alla tariffa selezionata.



“Il nostro obiettivo è quello di offrire soluzioni che vadano sempre più incontro alle esigenze delle varie tipologie di viaggio e viaggiatore, garantendo semplicità, flessibilità e la miglior esperienza a bordo – sottolinea Mate Hoffmann, regional manager Southern Europe -. L’aggiunta della nuova opzione Lite e l’ampliamento di alcuni servizi a tutte le classi di viaggioci permette di mostrare ai nostri clienti il tipo di esperienza che possono aspettarsi di vivere quando scengono di volare con noi”.