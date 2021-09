Parte il progetto CityAirbus per i voli in città a zero emissioni

13:58

Un CityAirbus completamente elettrico dotato di ali fisse e otto eliche come parte del sistema di propulsione, con la capacità di trasportare fino a 4 passeggeri con zero emissioni. È questa la visione del futuro della mobilità elettrica urbana secondo Airbus, che ha presentato il progetto nel corso del primo #AirbusSummit, dedicato proprio alla sostenibilità.

"Stiamo cercando di co-creare un mercato completamente nuovo che integri in modo sostenibile la mobilità aerea urbana nelle città, affrontando al contempo le preoccupazioni ambientali e sociali”, ha sottolineato il ceo di Airbus Helicopters Bruno Even.



Il CityAirbus è stato sviluppato per volare con un'autonomia di 80 km e per raggiungere una velocità di crociera di 120 km/h, il che lo rende perfettamente adatto alle operazioni nelle grandi città.