L’artista Cyril Kongo (aka Mr Colorful) firma l’ACJ TwoTwenty di Airbus

21:00

Mr Colorful firma le cabine Airbus. L’artista contemporaneo Cyril Kongo ha infatti progettato e decorato una cabina ACJ: l’ACJ TwoTwenty special cabin edition by Cyril Kongo.

L'intera cabina è stata concepita dal team di progettazione ACJ per offrire comfort, connettività e funzionalità in un unico spazio, mentre il tocco di Cyril Kongo vuole portare il design della cabina a un livello successivo.



Il salone principale, in parte dipinto a mano da Kongo, combina texture e tessuti di marca scelti con cura, realizzati per garantire un comfort sontuoso, e le atmosfere di una galleria d'arte privata.



Cyril Kongo e il team di progettazione ACJ hanno sfruttato appieno la fusoliera dell'ACJ TwoTwenty, che è almeno due volte più larga di altri jet d'affari.



L'ACJ TwoTwenty offrirà uno spazio personale di 73 m2 di superficie e sarà l'unico business jet ad offrire sei grandi aree di soggiorno Vip per un massimo di 19 passeggeri.