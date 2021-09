I primi segnali di ripresa nel trasporto aereo sul prossimo numero di TTG Magazine

15:55

Ci sono segnali di sereno all’orizzonte per il trasporto aereo italiano e non solo. Nel servizio di apertura del prossimo numero di TTG Magazine, disponibile online sulla Digital edition a partire da lunedì 27 settembre, emerge a chiare lettere che il settore sembra avere imboccato la strada giusta e soprattutto che il mercato stia finalmente rispondendo positivamente anche dopo i buoni dati dell’alta stagione estiva.

Le compagnie infatti mantengono gli impegni e non si trovano di fronte all’improvviso blackout delle prenotazioni come avvenuto lo scorso anno. E dietro le quinte si intravvedono già le prime manovre per il consolidamento tra compagnie aeree.



Vi diamo quindi appuntamento a lunedì 27 settembre per scoprire di più su questo tema e sfogliare tutte le pagine del magazine con altri servizi legati al mondo del turismo.