Sarnataro, Neos: “Guardiamo all'autunno con maggior ottimismo”

14:26

“Fiducia e speranza. Si respira questo tra le compagnie aeree interpellate da TTG Italia per il servizio di apertura del nuovo numero di TTG Magazine, disponibile online sulla digital edition. "Sicuramente ci troviamo in una situazione diversa da quella dello scorso autunno - fa notare Aldo Sarnataro (nella foto), direttore commerciale di Neos -, le destinazioni Schengen sono aperte al turismo e confidiamo nell'inizio della sperimentazione di alcuni corridoi turistici. Inoltre, il buon esito della campagna vaccinale insieme alle misure di contenimento del virus stanno producendo gli effetti sperati, pertanto guardiamo all'autunno con maggior ottimismo”. ‘…continua a leggere nella digital edition’