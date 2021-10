15:55

Sedici compagnie aeree si sono impegnate a rimborsare i passeggeri interessati dalle cancellazioni per Covid entro i prossimi 7 giorni. Lo annuncia una nota della Commissione europea, intervenuta dopo le contestazioni della Beuc (organizzazione europea dei consumatori).

“La maggior parte delle compagnie aeree ha convenuto che i voucher non utilizzati che i passeggeri nelle prime fasi della pandemia dovevano accettare possono essere rimborsati in denaro se il passeggero lo desidera”, ha scritto la Commissione nella comunicazione riportata da Sky Tg 24.



I vettori in questione sono: Alitalia, Aegean Airlines, Air France, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, Klm, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling e Wizz Air. Questi hanno accettato di provvedere all’erogazione dei rimborsi entro una settimana, così come previsto dalla normativa europea.