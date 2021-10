14:26

Si apre oggi anche l’avventura americana di Ita. Dopo il via libera da parte delle autorità statunitensi per la commercializzazione dei voli da e per l’Italia, sono ora partite le vendite per l’operativo che verrà attivato con l’avvio dell’orario invernale.



La programmazione

La newco opererà collegamenti da Roma Fiumicino verso New York Jfk, Miami, Boston e Los Angeles e da Milano Malpensa verso New York Jfk. Il debutto è previsto per il 4 novembre con il volo tra la Capitale e la Grande Mela: 3 le frequenze settimanali iniziali per poi salire a 5 a inizio dicembre e a 7 nel periodo natalizio. I voli saranno effettuati con un Airbus A330 di 250 posti configurato in tre classi di servizio, Business, Premium Economy ed Economy.

Bisognerà invece attendere marzo 2022 per le rotte su Miami e Boston, sempre da Fiumicino, e per la Milano-New York, mentre la rotta su Los Angeles prenderà il via nell’estate.