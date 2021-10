Ferrovia Retica: dopo l’ottima estate più ottimismo per l’inverno

15:55

Pronti a ripartire nel migliore dei modi, forti di un prodotto che in questo periodo rappresenta la risposta ideale alle esigenze di sicurezza e di contatto con la natura: Enrico Bernasconi, rappresentante per l'Italia di Ferrovia Retica...

"Pronti a ripartire nel migliore dei modi, forti di un prodotto che in questo periodo rappresenta la risposta ideale alle esigenze di sicurezza e di contatto con la natura: Enrico Bernasconi, rappresentante per l'Italia di Ferrovia Retica, si presenta all'appuntamento con TTG Travel Experience con una marcia in più. "Dal momento della riapertura in giugno abbiamo registrato cifre positive, che ci consentono di archiviare il periodo giugno-settembre con passeggeri e fatturato pari all'80 per cento rispetto ai numeri record registrati nel medesimo periodo del 2019...". (...Prosegue sulla Digital edition di TTG)