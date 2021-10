L’inverno Air France nel segno della ripartenza

09:52

Prosegue il ripristino del network di Air France. Con l’orario invernale la compagnia aerea aumenta il numero delle rotte rispetto alla scorsa stagione fredda e arriva a un totale di 182 destinazioni, comprese 23 nuove rotte rispetto allo scorso anno.

Inoltre, come riporta una nota, viene aumentata la capacità dei voli verso gli Stati Uniti, arrivano al 90% della capienza offerta nell’inverno del 2019.



Le nuove destinazioni

Per quanto riguarda la flotta, invece, entra in servizio l’A220 sulle rotte per Milano, Venezia, Berlino, Madrid e Barcellona, a partire dal prossimo 31 ottobre.



Sul fronte delle policy commerciali, Air France annuncia che i biglietti saranno completamente modificabili e rimborsabili fino al 31 marzo prossimo.



L’aumento della capacità offerta è stato spinto dall’allentamento delle restrizioni di viaggio, con il conseguente incremento della richiesta su diverse destinazioni.



In particolare, vengono aggiunte quattro destinazioni alla rete lungo raggio in partenza da Parigi: Zanzibar, Musca (Oman), Colombo (Sri Lanka) e Banjul (Gambia).