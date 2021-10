Cathay Pacific ritorna sulla rotta Malpensa-Hong Kong

11:21

Cathay Pacific torna a volare in direzione Hong Kong e lo fa dallo scalo di Milano Malpensa a partire dal 6 novembre.

Pubblicità

Una grande novità che si aggiunge alla scelta dell'aeromobile con il quale il vettore opererà su questa tratta una volta a settimana, ossia un Airbus A350-1000 finora mai usato in Italia. "Ci saranno tre classi di servizio: business, premium economy ed economy", spiega Daniele Bordogna, sales & marketing manager Italia di Cathay Pacific. "Siamo ottimisti sebbene ci sia ancora tanta strada da fare".



La compagnia crede nel trade, che in Italia rappresenta l'80% del fatturato, a disposizione degli adv vi è il team commerciale così come la piattaforma CxAgents sempre aggiornata.



Per il futuro rimane l'incognita Fiumicino, scalo del quale si spera di poter parlare nuovamente per l'estate 2022 così da consentire a Cathay, che quest'anno compie 75 anni, di tornare ai livelli pre-covid.



Gaia Guarino