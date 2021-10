Agenzie di viaggi: il 26 ottobre l’apertura del portale dedicato di Ita Airways

12:50

“Le agenzie di viaggi e il trade in generale avranno un ruolo centrale per le nostre strategie commerciali e possiamo già annunciare oggi che il 25 ottobre verrà aperto il portale dedicato alla distribuzione”. Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita, spalanca le porte al trade nel giorno di avvio delle operazioni della nuova compagnia aerea.

Addio ad Alitalia di Lino Vuotto

“Il vettore metterà in campo importanti azioni di digitalizzazione dedicate ai partner – ha proseguito -, con i quali continuiamo a stringere accordi sia in Italia sia all’estero. Al momento ne abbiamo già siglati più di 50 e stiamo lavorando anche per le prime operazioni charter”.



Pricing

La manager ha poi anticipato alcuni dettagli legati alle politiche di pricing che verranno adottate, con un orientamento alla modularità, rilasciando tariffe dedicate in base alla tipologia della clientela, quindi leisure, business, giovani, senior, kids, tutto nel segno della customizzazione. Prevista inoltre la suddivisione degli aerei in quattro classi di servizio: business, premium, comfort ed economy.