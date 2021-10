Ukraine torna a volare su Roma da Kiev dal 10 dicembre

10:57

Verrà ripristinato a partire dal prossimo 10 dicembre il collegamento diretto tra Roma e Kiev di Ukraine International Airlines. Quattro le frequenze settimanali che verranno inizialmente proposte (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) con la possibilità di aumentare l’offerta in base alla situazione del mercato.

Con gli orari programmati per il pubblico italiano saranno possibili diverse opzioni di voli in connessione sia a livello domestico verso Zaporizhzhya, Dnipro, Kharkiv, Odessa e Leopoli sia verso destinazioni estere come Il Cairo, Yerevan, Tblisi, Baku, Dubai, Tel Aviv e Chisinau previo trasferimento a Boryspil.



“Ukraine raccomanda di monitorare le regole di ingresso – si legge in una nota del vettore - e leggere attentamente le informazioni riguardanti le restrizioni epidemiologiche del Paese di destinazione”.