Emirates, più voli per l’inverno ed Expo Dubai

09:19

Emirates alza gli obiettivi sul mercato italiano. A fronte di una crescente domanda verso la destinazione Dubai, trainata anche da Expo 2020, la compagnia aerea potenzia capacità e frequenze per l'orario invernale, sui quattro aeroporti collegati con voli diretti.



Milano sarà servita giornalmente con B777 e con 6 frequenze settimanali con A380; su Roma, invece, saranno aumentate le frequenze, tutte con B777; su Bologna e Venezia saliranno a 4 le frequenze a settimana dei 777. "I voli sull'Italia sono completamente pieni a ottobre e novembre - ha affermato Anna-Maria Kirchner, sales manager commercial products Dubai stop over di Emirates, nel corso del workshop organizzato da Dubai Tourism per i t.o. italiani -. Il potenziamento della capacità ci aiuta sia nel segmento leisure, sia nel business travel. La destinazione sta riscuotendo interesse e fiducia, e noi vogliamo offrire un'esperienza impattante e completa".

Per Expo 2020, che durerà sino al 31 marzo del prossimo anno, la compagnia ha lanciato diverse formule e pacchetti ad hoc per attrarre target differenti, in primis le famiglie: Emirates offre, infatti, uno sconto sui voli del 75% per i bambini. S.P.