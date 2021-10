Italo, intesa con Allianz Partners per la sicurezza dei passeggeri

08:00

Italo e Allianz Partners uniscono le forze per la sicurezza dei viaggiatori. Le due società hanno stretto una partnership strategica che garantirà a tutti gli iscritti al programma fedeltà Italo Più alcune agevolazioni tra cui la possibilità di accumulare punti extra per i viaggi di poter beneficiare di una riduzione del 10% sull’acquisto della polizza ‘Travel per l’Italia’.

La copertura permette di avere insieme, in un’unica soluzione, le garanzie delle soluzioni MyMobility e MyCare, rendendole valide in caso di Covid-19 e di qualsiasi altra pandemia. Offre, inoltre, assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette e per tutta la durata del viaggio, dalla partenza al ritorno a casa e, grazie alla Centrale Operativa H24 di Allianz Global Assistance, include inoltre videoconsulto medico per chi viaggia e/o per i cari rimasti a casa, con invio di un medico o ambulanza in caso di necessità, assistenza telefonica 24/7 con un team di specialisti, e il pagamento delle spese mediche in caso di imprevisti.



Per usufruire delle agevolazioni basterà accedere alla pagina web dedica di Allianz Global Assistance, marchio commerciale di Allianz Partners, e inserire il codice cliente Italo Più all’interno del form di richiesta preventivo.



“Questa partnership con Italo permetterà a chi viaggia di farlo in totale sicurezza grazie alla nostra soluzione assicurativa, proteggendo sé e i propri cari, sia in viaggio che a casa - spiega in una nota Renato Avagliano, chief sales officer di Allianz Partners Italia -. La pandemia ha fatto emergere nuove esigenze e al contempo una nuova consapevolezza sull’importanza di assicurarsi. Grazie alla nostra partnership, i clienti Italo avranno quindi la possibilità di godersi il viaggio in serenità, sapendo di poter contare sul nostro supporto e assistenza in caso di necessità”.