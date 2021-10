Qatar Airways rinnova il programma per le aziende 'Beyond Business'

10:08

Alla vigilia del suo terzo compleanno, arriva il rinnovamento del programma di incentivazione per le piccole e medie imprese di Qatar Airways, ‘Beyond Business’. Nella nuova versione sono ora presenti cinque livelli esclusivi: Elevate, Accelerate, Ascent, Advance e Achieve.

Il primo step a cui possono accedere le imprese, Elevate, non comporta spese annuali, mentre i successivi, che prevedono vantaggi personalizzati, hanno un costo aggiuntivo.



“Le aziende iscritte al programma Beyond Business possono guadagnare Qrewards, riscattare voli e molto altro – si legge in una nota della compagnia -, oltre ad accedere alla possibilità di usufruire di offerte speciali e flessibilità, mentre i dipendenti hanno contemporaneamente diritto a guadagnare punti frequent flyer personali nell'ambito del Privilege Club di Qatar Airways”. Previsti inoltre diversi plus anche nel caso di viaggio dei dipendenti in classe economica.



“Il programma Beyond Business è stato accolto positivamente sin dal suo lancio nel 2019 – ha commentato il ceo Akbar Al Baker -. Qatar Airways è orgogliosa di essere la prima compagnia aerea a implementare una flessibilità senza precedenti e soluzioni di viaggio su misura per le aziende di tutto il mondo”.