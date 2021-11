Ryanair inaugura l’Ancona-Cracovia

10:32

A partire dal 31 ottobre Ryanair ha attivato un nuovo volo da Ancona a Cracovia. Il collegamento per la città polacca avrà cadenza bisettimanale, il giovedì e la domenica e, come spiega Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing del vettore, è una delle mosse di Ryanair per “ricostruire l’industria turistica italiana, ripristinando la connettività mentre cresciamo in tutta Europa e il traffico aereo torna ai livelli pre-pandemia”.

Un mercato prioritario per le Marche

Atterrato ad Ancona alle 14,05, l’aereo è ripartito alla volta di Crcovia alle ore 14,10 con 138 passeggeri a bordo.

“Con questa ulteriore destinazione - commenta Carmine Bassetti, a.d. di Ancona International Airport - si rafforza il network internazionale dell’aeroporto di Ancona e il volo su Cracovia si caratterizzerà per una forte componente di traffico incoming, visto che la Polonia è tra i primi cinque Paesi da cui provengono i turisti che soggiornano nelle Marche. Ciò permetterà di intensificare e approfondire la collaborazione in campo culturale, economico, dell’educazione e del turismo”.



In occasione del lancio della rotta è stata attivata un’offerta speciale che scade alla mezzanotte di domani, mercoledì 3 novembre. Le tariffe di lancio sono valide per voli fino alla fine di marzo 2022.