Emirates: conti in miglioramento nel primo semestre, ma permane il rosso

09:18

Conti in miglioramento nel primo semestre di quest’anno per Emirates, nonostante il risultato finale sia ancora in rosso per 1,6 miliardi di dollari. Nel periodo i ricavi sono saliti a 6,7 miliardi di dollari, l’87 per cento in più rispetto allo scorso anno grazie al progressivo allentamento delle restrizioni in diverse parti del mondo.

Per quanto riguarda il risultato netto, anch’esso è in deciso miglioramento rispetto ai 3,8 miliardi di perdite relative alla prima parte dell’anno 2000. Il margine operativo lordo invece è in attivo per 1,5 miliardi ribaltando il dato negativo da 12 milioni del 2020.



“Il Gruppo ha continuato a mantenere una robusta posizione di cassa - si legge in una nota - che si è attestata al livello di 5,1 miliardi di dollari al 30 settembre 2021, rispetto al dato di 5,4 miliardi di dollari registrato al 31 marzo 2021”.