Enac sostiene i giovani: premiati i vincitori del contest #ETeC ‘Idee tra terra e cielo’

19:30

Enac al fianco di giovani e startup. Il Presidente dell’Ente Nazionale di Aviazione Civile, Pierluigi Di Palma, e il direttore generale, Alessio Quaranta, hanno premiato oggi i vincitori della prima edizione del contest #ETeC (ENAC Technology Contest) ‘Idee tra terra e cielo’.

Il concorso - che si poneva l’obiettivo di sviluppare moderni concetti di servizio - è stato vinto dal gruppo ‘Flight Mechanics Laboratory’ dell’Università di Bologna (sede di Forlì). Il gruppo ha presentato il progetto ‘SkyAnt-UASs for cooperative transport of suspended payloads’, sull’utilizzo dei droni ad ala rotante (elicotteri e multirotori) come piattaforme aeree per il sollevamento e trasporto di carichi sospesi, con l’obiettivo di minimizzarne lo stato oscillatorio a vantaggio della sicurezza delle operazioni.



I vincitori - designati in maggio al termine di una pitch competition che si è svolta in modalità online - hanno costituito la start up innovativa MDV Srl e hanno ricevuto un contributo di 50mila euro per la realizzazione della proposta progettuale.



Il contest #E-TeC tornerà per una seconda edizione, focalizzata sullo sviluppo di moderni concetti di servizio mirati a migliorare la qualità della vita dei cittadini e del territorio.