Air Italy, no alla proroga della cassa. Restituita la licenza di operatore e gli slot

15:30

I liquidatori di Air Italy non fanno passi indietro e nell’ultimo incontro con i sindacati e la rappresentanza del Ministero del Lavoro ribadiscono: non ci sarà alcuna proroga ulteriore della cassa integrazione e i licenziamenti saranno confermati per tutti gli oltre 1.300 dipendenti.

Nuova doccia fredda per i lavoratori della ex compagnia dell’Aga Khan che dopo avere incassato il no all’apertura di un tavolo al Ministero si sono trovati ora di fronte all’ultimo muro. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, inoltre, i sindacati hanno riferito che i liquidatori hanno restituito l’ultimo aereo e hanno revocato sia il certificato di operatore aereo sia gli slot, rimettendo tutto nelle mani dell’Enac.



Ora la Regione Sardegna ripartirà alla carica con il Governo per tentare di riuscire a ottenere per i dipendenti le stesse tutele previste per i lavoratori dell’ex Alitalia.