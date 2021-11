08:01

È una sentenza che potrebbe cambiare i rapporti tra consumatori e compagnie aeree quella che arriva dal Giudice di Pace di Piazza Armerina in provincia di Enna (sentenza n. 90/2021). Il pronunciamento riguarda il caso di un viaggiatore che a causa di una cancellazione aveva perso la coincidenza: secondo il giudice al cliente è dovuto il risarcimento anche se si trattava di due prenotazioni differenti con due diverse compagnie aeree.

La novità

Come riporta studiocataldi.it, è noto il dettaglio che, nel caso si tratti di una sola prenotazione che comprende due tratte, se un ritardo impedisce salire sul volo in coincidenza allora la compagnia è tenuta al rimborso di entrambe le tratte.



Ma la novità in questo caso è che il diritto viene riconosciuto anche in caso di prenotazioni diverse. Nel caso in esame, il cliente era stato costretto a compare un nuovo biglietto aereo. E il giudice ha stabilito che il risarcimento è dovuto.