I voli più lunghi: 21 rotte sopra le 8mila miglia nell'orario invernale

10:07

Sono 21 le rotte a lunghissima gittata inserite nella programmazione invernale delle compagnie aeree. Voli diretti con distanza superiore alle 8mila miglia (quasi 13mila chilometri), che restano però soggette alla possibilità di modifiche in corso d’opera in base alle eventuali restrizioni che potrebbero essere messe in campo da alcuni Paesi.

Il record di questa winter, emerge dall’analisi di Simpleflying, spetta a Singapore Airlines con il collegamento su New York Jfk da oltre 9.500 miglia e quasi 19 ore di volo ininterrotto. Sempre Singapore Airlines prende la seconda posizione con l’altro volo sugli Stati Uniti in direzione Los Angeles, mentre completa il podio Air India con il Bangalore San Francisco. Ultimo nell’elenco Emirates con il Dubai-Dallas da 8.040 miglia.



Il vettore degli Emirati, però, si aggiudica il primato relativo al maggior numero di rotte operate con oltre 8mila miglia, quattro in totale, mentre sono 11 i vettori che rientrano in questa speciale classifica: oltre ai tre già citati ci sono Qatar Airways, Philippine Airlines, United, Delta, American, Qantas, Saudia e Cathay Pacific.