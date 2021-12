Tap estende al 28 febbraio il cambio gratuito per tutte le tariffe

14:50

Tap Air Portugal sceglie la strada della flessibilità per venire incontro alle esigenze dei suoi passeggeri. Il vettore ha infatti deciso di prorogare fino al 28 febbraio 2022 ‘Book with Confidence’, la policy che consente da ora anche il cambio per tutte le tipologie di tariffe, TAP|Discount inclusa.

Il cambio di prenotazione gratuito è valido anche per i biglietti emessi tra il 1 dicembre e il 28 febbraio 2022. Per questi biglietti il rerouting è permesso per tutte le tariffe. Il cambio non è invece permesso in caso di No show per le tariffe Discount e Basic e dev’essere compreso all’interno della validità del biglietto.



Inoltre per i biglietti emessi fino al 30 novembre 2021 per i viaggi fino al 15 gennaio 2022 il cambio data è gratuito, il rerouting permesso per tutte le tariffe, la prenotazione può essere cancellata prima della partenza e il biglietto può anche essere lasciato Open. Anche in questo caso il cambio non è permesso in caso di No show e il cambio data dev’essere compreso all’interno delal validità del biglietto.



Tutti i dettagli tecnici, i termini e le condizioni di Book With Confidence sono disponibili su:

https://www.tapagents.com/Partners_UI/Article.aspx?ArticleId=997&ArticleName=NL+IT+NOV+BWC+esteso+extention+untill+28feb22