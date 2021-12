Air France-Klm sceglie Airbus: maxi ordine per 100 A320

10:55

Ordine fermo per 100 aerei a corto raggio della famiglia degli A320, opzione per altri 60, e commessa aggiuntiva per 4 A350F. Il gruppo Air France Klm stringe un patto con Airbus per il rafforzamento e rinnovo della flotta dei vari brand.

Gli aerei selezionati saranno destinati, per quel che riguarda gli A320, alle lotte di Klm e dei due rami di Transavia, quello francese e quello olandese. Air France, da parte sua, riceverà in flotta i 4 aerei per il lungo raggio, con un ulteriore opzione per altrettanti velivoli dello stesso modello. Le consegne sono previste a partire dalla seconda metà del 2023.



Per il gruppo franco olandese si tratta di una svolta epocale considerando che finora i vettori si sono affidati prevalentemente a Boeing per i propri aerei.