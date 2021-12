Adr e Codacons insieme per Roma: punto informativo a Fiumicino per i viaggiatori

16:24

Debutterà lunedì 20 dicembre il servizio di assistenza e informazioni per i viaggiatori in arrivo all’aeroporto di Fiumicino attivato grazie all’accordo tra Aeroporti di Roma e Codacons. Si tratta di un’attività volta a sostenere la ripresa della Capitale attraverso un lavoro con i turisti per informarli su come vivere al meglio la capitale durante le festività di fine anno.

“In particolare – si legge in una nota congiunta - ai viaggiatori in arrivo a Roma verranno fornite indicazioni sugli eventi organizzati in città tra Natale e Capodanno, e su visite guidate, mostre, musei, spettacoli, ecc. oltre ad una panoramica sulle principali attrazioni turistiche della capitale”.



Verrà inoltre diffuso agli arrivi internazionali anche materiale informativo con consigli pratici per visitare la città (trasporti, shopping, ristoranti, ecc.) ed evitare truffe e raggiri.