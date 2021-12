Ethiopian torna a volare con i B737 Max

15:55

Ethiopian Airlines tornerà a volare con i Boeing 737 Max a partire da febbraio. Dopo gli incidenti che hanno visto coinvolta anche la compagnia africana, i tempi sembrano maturi per inserire nuovamente il velivolo in flotta.

I B737 Max interessati dovrebbero essere 8 con un ordine già effettuato di ulteriori 25 aeromobili.



Come riporta simpleflying.com, Tewolde GebreMariam, ceo di Ethiopian Airlines, ha sottolineato come la sicurezza rimanga prioritaria per l'azienda ed è proprio in linea con questo principio che si è dato l'ok, con decorrenza 1º febbraio, alla ripresa del servizio con i 737 Max dopo oltre 20 mesi di lavoro per la ricertificazione.



Gaia Guarino