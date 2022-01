United Airlines: compenso triplicato per i piloti che voleranno di più a gennaio

16:40

L’obiettivo è quello di evitare ulteriori cancellazioni di voli. Per questo United Airlines ha deciso di triplicare gli stipendi ai piloti che decideranno di effettuare voli supplementari a gennaio. Da venerdì scorso, infatti, proprio nei giorni di maggiore traffico per le vacanze natalizie United e gli altri vettori Usa hanno cancellato quasi 1.500 voli negli Stati Uniti, secondo FlightAware; la sola United ne ha annullati più di 200, circa l'11% del suo programma. Per far fronte alla situazione la compagnia aerea e il sindacato dei piloti, l'Air Line Pilots Association, hanno raggiunto un accordo per una retribuzione più elevata, ha dichiarato Bryan Quigley, senior vice president di United Airlines Flight Operations.

Come riportato da L’Echo Touristique in base a questa misura temporanea la paga dei piloti che decideranno di effettuare voli aggiuntivi fino al 29 gennaio sarà triplicata.