Emirates torna a volare verso gli Stati Uniti

14:31

Emirates ha annunciato il ripristino delle rotte verso gli Stati Uniti. Dal 21 gennaio gli aerei della compagnia decolleranno verso Chicago, Dallas Forth Worth, Miami, Newark, Orlando e Seattle. Lo schedule dei voli, precisa la compagnia, sarà ripristinato entro sabato. “I voli per Los Angeles, New York JFK e Washington DC rimangono inalterati; i voli con l’Airbus 380 per Boston, Houston e San Francisco torneranno a essere operati con i Boeing 777”, evidenzia ancora la nota.

Tim Clark, presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri clienti dalla sospensione temporanea dei voli verso alcune delle nostre destinazioni statunitensi. La sicurezza sarà sempre la nostra priorità assoluta e non metteremo mai in discussione questo fronte. Accogliamo con favore l'ultimo sviluppo che ci consente di riprendere i collegamenti di trasporto essenziali con gli Stati Uniti per servire i viaggiatori e gli spedizionieri di merci”.