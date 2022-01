Trasporti in Spagna: “La ripresa arriverà quest’anno”

12:44

Ancora ottimismo dalla Spagna per la ripresa del travel. Il presidente di Ala (il corrispettivo iberico della Iata italiana) Javier Gándara ha annunciato che già la prossima estate il trasporto aereo nel Paese potrebbe tornare ai livelli pre-pandemia.

Come riporta preferente.com, i segnali della ripresa nell’anno appena concluso sostengono questa ipotesi. Sul calo complessivo del 56% (rispetto alla pre-pandemia) nei dodici mesi, infatti, pesa soprattutto la prima parte dell’anno con pesanti stop per i voli. Prendendo in considerazione solo la seconda parte dell’anno, sottolinea il presidente di Ala evidenzia che il dato sarebbe del 70% di traffico rispetto al 2019.



Una cauta speranza

Il numero uno dell’associazione, comunque, non esclude che possano esserci ancora degli alti e bassi nei prossimi mesi e che le previsioni debbano essere rivisite.



Ma le cifre indicano un buon trend complessivo e il 2022, perlomeno per il trasporto iberico, potrebbe essere realmente l’anno del pieno recupero.