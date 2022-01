14:52

Negli ultimi due anni, la pandemia ha pressoché azzerato i flussi legati al business travel. Adesso però qualcosa sembra illuminarsi, sebbene il modo di viaggiare per affari sia destinato a cambiare.

È questo lo scenario che racconta il report di BizAway, un'analisi che mette sotto i riflettori diversi elementi tra cui la repentina digitalizzazione del mondo del lavoro e la riduzione degli incontri in presenza. Guardando alle statistiche, a livello globale e nel solo 2020, il mercato del business travel ha subito una perdita di oltre 810milioni di dollari con spese di viaggio, da parte dei manager, pari al 5-15% rispetto ai volumi del 2019.



Si tratta di un segmento chiave per il turismo, con un fortissimo impatto soprattutto sugli hotel di fascia alta e sui rendimenti delle compagnie aeree. A questo punto è lecito domandarsi quale sarà la sua naturale evoluzione. Stando ai dati del Wttc, nel corso del 2022 le spese per i viaggi di lavoro dovrebbero registrare un +34% grazie anche alla diffusione del vaccino. Come riporta siviaggia.it, Julia Simpson, ceo di Wttc, ha dichiarato: "Ci aspettiamo che 2/3 dell'industria riparta prima della fine del 2022". G. G.