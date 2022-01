Air Serbia aggiunge Trieste e Bologna al suo network da Belgrado

08:47

Ci saranno anche Trieste e Bologna nel network estivo sull’Italia di Air Serbia. Saliranno così a 6 le destinazioni della Penisola collegate con Belgrado dopo i voli già operativi su Roma e Milano e quelli precedentemente annunciati su Venezia e Bari. Entrambe le nuove rotte avranno tre frequenze alla settimana.

“La decisione di aprire nuove destinazioni in Italia è un risultato strategicamente importante per rinnovare e rafforzare la nostra presenza in uno dei Paesi più visitati al mondo – ha spiegato Bojan Arandelovic, head of network planning and Scheduling di Air Serbia -. L’Italia rappresenta un mercato estremamente importante sia per la nostra compagnia aerea che per la Serbia, anche per i forti legami economici che esistono tra i nostri due Paesi”. Con le due new entry l’Italia sarà il Paese con il maggior numero di collegamenti di Air Serbia.