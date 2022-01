Ita Airways, in giugno attesi i primi quattro A350-900

13:57

Ita Airways prevede per giugno la consegna dei primi 4 Airbus A350-900 che riceverà in affitto da Alafco, la società di noleggio degli aerei con base in Kuwait.

Si tratta di velivoli a doppio corridoio di nuova generazione, utilizzati per i voli intercontinentali.

Gli aerei, come riporta il Corriere della Sera che rimanda a documenti finanziari di Alafco depositati in Borsa, arriveranno nel secondo e nel terzo trimestre 2022.

Si tratterebbe di quattro dei sei A350 previsti quest’anno per incrementare i collegamenti internazionali. Gli altri due dovrebbero arrivare in leasing direttamente da Airbus.



Il contratto di leasing è stato firmato da Ita Airways e Alafco Dac, sussidiaria irlandese di Alafco Aviation Lease and Financial Company, società che possiede 79 aerei.

I quattro A350-900 hanno un valore totale di listino pari a 1,27 miliardi di dollari e la durata del noleggio sarà di 12 anni.