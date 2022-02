Regno Unito, allo studio nuove regole per tutelare i passeggeri delle compagnie aeree

08:47

Il Governo del Regno Unito potrebbe presto ridefinire le politiche in materia di tutela dei diritti dei passeggeri. Secondo quanto annunciato dal Segretario ai Trasporti, Grant Shapps, infatti, l’Esecutivo britannico sarebbe al lavoro su una serie di provvedimenti che possano tutelare maggiormente i clienti delle compagnie aeree e che, in particolare, possano garantire loro di “trovare giustizia contro le pratiche sleali”.

Tra le misure attualmente allo studio, riporta simpleflying.com, nuove regole per i risarcimenti in caso di ritardi o cancellazioni. Non più sotto il vincolo dei regolamenti Ue, il Governo Uk starebbe pensando a un “modello di compensazione più equo”, che possa tutelare in particolar modo i soggetti più fragili e a mobilità ridotta.