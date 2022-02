Enac e Luiss insieme per il futuro del trasporto aereo

08:47

Enac e Università Luiss uniscono le forze per il futuro dell’aviazione civile. L’Ente Nazionale di Aviazione Civile ha siglato un accordo quadro di durata triennale con l’ateneo per creare opportunità concrete di collaborazione che possano favorire l’integrazione tra istituzioni e operatori del settore, in un modello formativo che abbia solide basi accademiche.

Tra i temi oggetto della convenzione, l’organizzazione e la gestione di percorsi di alta formazione per il personale Enac, ma anche attività di ricerca, studi di fattibilità e l’attivazione di tirocini curriculari.



Le iniziative previste dalla convenzione saranno guidate dalla Luiss Business School, che metterà a disposizione del settore aeronautico l’expertise e la competenza della propria faculty e dei propri centri di ricerca.