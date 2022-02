Wizz Air, in estate la rotta Tirana-Rimini

15:55

La prossima estate Wizz Air collegherà Tirana all’aeroporto di Rimini. L’annuncio è arrivato questa mattina, durante la conferenza stampa a Kukës, e conferma gli impegni di crescita sulla Penisola.

La rotta debutterà il 14 aprile e sarà servita con due frequenze settimanali: il lunedì e il venerdì.



“L'annuncio di oggi dimostra l'impegno di Wizz Air a offrire maggiori opportunità di viaggio ai passeggeri italiani - ha spiegato Paulina Gosk, corporate communication manager di Wizz Air -. I nostri moderni aeromobili, così come le nostre migliori misure di protezione, garantiranno le migliori condizioni possibili per i viaggiatori, operando allo stesso tempo con la più bassa impronta ambientale. Non vediamo l'ora di accogliere i passeggeri a bordo con un ottimo servizio, mentre ci sforziamo di diventare la scelta più verde d'Europa per i viaggi aerei”.