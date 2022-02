Ita Airways potenzia Connect, la piattaforma riservata alle agenzie

12:02

Prosegue il piano a sostegno del lavoro delle agenzie di viaggi messo a punto da Ita Airways, che ha arricchito i contenuti offerti da ITA Airways Connect, la piattaforma digitale riservata al trade.

Grazie a Ita Airways Connect, tutti gli agenti di viaggi possono accedere alle informazioni sui prodotti, sui servizi e sulle procedure della compagnia e ricevere supporto e consigli per soddisfare le richieste dei clienti.



La Community

Inoltre, attraverso la Community, gli agenti di viaggi possono controllare in tempo reale le informazioni sullo stato dei voli, emettere biglietti e scoprire Smart Group, la piattaforma web che fornisce la quotazione di offerte di gruppo in tempo reale.

Il sito web mette a disposizione degli agenti anche un modo semplice per entrare in contatto con la compagnia nella gestione di eventuali richieste commerciali e procedurali.



Semplicità d’uso e sicurezza nell’emissione online e nel pagamento dei biglietti aerei vengono assicurate dal booking tool dedicato.

Infine, gli adv avranno la possibilità di iscriversi a una newsletter dedicata per ricevere comunicazioni operative e iniziative commerciali.



Tariffe per adv

A conferma dell’attenzione riservata agli agenti, Ita Airways propone tariffe dedicate agli iscritti ad Ita Airways Connect. L’offerta dedicata agli agenti consente fino al 30 giugno di viaggiare con un accompagnatore verso le destinazioni nazionali, internazionali e intercontinentali ad una tariffa molto speciale. La prenotazione e l'emissione dei biglietti dovranno essere effettuate esclusivamente tramite il contact center Ita Airways.