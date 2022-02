Heapy, Jet2: “Niente hotel nel nostro futuro, ci concentreremo su aerei e t.o.”

15:09

Steve Heapy, ceo della compagnia aerea Jet2.com e del tour operator Jet2holidays, è convinto che i turisti britannici si recheranno in massa in Spagna quest'estate, ricordando però che "ci sono hotel che rinunciano ad assumere più personale a causa dei costi e questo potrebbe comportare un servizio non all’altezza delle attese".

Heapy ha sottolineato che il suo gruppo non è interessato a possedere o gestire hotel, nonostante le opportunità disponibili sul mercato in questo momento. Jet2 offrirà quest'estate 3,3 milioni di posti aerei dal Regno Unito alla Spagna, immettendo la più grande capacità degli ultimi 20 anni.



Già nell'agosto 2021 la compagnia aveva annunciato che avrebbe acquistato 36 Airbus A321neo, anche se in ottobre ha ampliato l'ordine con altri 15 aeromobili. E come confermato da Heapy, l'ordine totale salirà a 75 aeromobili, che saranno incorporati nella flotta Jet2 nei prossimi cinque anni.



"L'acquisizione del nuovo velivolo ci consentirà di effettuare più voli e nel 2023 vedremo un aumento della nostra capacità aerea. Non siamo interessati all'acquisto di hotel. Avere i nostri hotel ci creerebbe conflitti. L'azienda continuerà a concentrarsi sul business dei trasporti e del tour operating, motivo per cui esclude l'ingresso in altre aree della filiera. Investiremo 10,1 miliardi di dollari nella flotta aerea, perché il nostro core business è portare i clienti a destinazione”.