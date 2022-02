Riparte il 23 aprile il volo Rotterdam-Perugia di Transavia

11:34

Da prossimo 23 aprile riaprirà il collegamento operato dal Transavia fra l’aeroporto di Rotterdam e quello di Perugia. Il collegamento sarà attivo due volte a settimana ogni mercoledì e sabato nei mesi aprile, maggio, giugno, ottobre e settembre e il martedì e sabato in luglio ed agosto.

“Siamo molto felici di operare anche questa estate e per il terzo anno consecutivo i voli per Perugia - ha detto Niek de Rijk, strategic network planner di Transavia -. Perugia è situata perfettamente e molti turisti olandesi stanno utilizzando questa rotta per scoprire l'Umbria".



“Il mercato dei Paesi Bassi è il terzo miglior mercato incoming della nostra regione e siamo molto felici che Transavia ci abbia accordato di nuovo fiducia, riconoscendo ancora una volta il valore e le potenzialità del nostro mercato” ha dichiarato il direttore generale dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria Umberto Solimeno.