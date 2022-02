Delta blocca la partnership con Aeroflot, rimossi i codici

17:29

In seguito ai tragici sviluppi della crisi ucraina Delta Air Lines ha deciso di interrompere la sua partnership con la compagnia aerea russa Aeroflot. Il vettore ha dichiarato di aver rimosso il suo codice dai servizi operati da Aeroflot e, aggiunge TravelMole, di aver tolto anche il codice Aeroflot dai voli operati da Delta.

Il vettore statunitense non vola direttamente in Russia o Ucraina e Aeroflot ha sospeso tutti i voli per l’Europa a partire da oggi dopo la chiusura, da parte dell’Ue, dello spazio aereo a tutti gli aeromobili registrati in Russia. Delta ha poi aggiunto: “Saranno presi accordi con tutti i clienti interessati da queste modifiche”.