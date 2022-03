Air Dolomiti: due aerei in più in flotta. Riparte la crescita

09:21

Con l’arrivo nelle prossime due settimane di due Embraer 195 si riapre la fase di crescita annunciata prima della pandemia per Air Dolomiti dal Gruppo Lufthansa. Il vettore salirà così a quota 17 aerei in flotta. I nuovi velivoli verranno subito utilizzati nelle rotte più importanti della compagnia, ovvero quelle su Francoforte e Monaco.

“L’arrivo di questi Embraer è per noi una grande soddisfazione – sottolinea il ceo Steffen Harbarth -. Gli aerei provenienti da Lufthansa City Line sono la dimostrazione della sinergia esistente all’interno del Gruppo e tra le nostre due Compagnie che da sempre condividono gli stessi valori come la puntualità, affidabilità e l’attenzione verso il passeggero”.



Oltre all’incremento della flotta la compagnia sta effettuando una rivisitazione degli interni oltre che una modifica della configurazione che porterà a 122 posti ogni aereo della compagnia. “Due nuovi aerei non simboleggiano solo una ripresa – conclude Harbarth -, ma si traducono anche in nuova fiducia verso questo 2022 che speriamo possa consolidare la fase di ripartenza che abbiamo visto nella seconda metà dell’anno appena concluso”.