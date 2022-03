Vueling rafforza l'operativo per Pasqua: le novità scalo per scalo

12:55

Sono 36 le rotte che Vueling opera dagli aeroporti italiani per le vacanze di Pasqua, tra l’8 e il 18 aprile. Tra le novità i collegamenti alla volta di Parigi Orly da Bergamo, Torino, Genova, Bologna e Bari, operati per la prima volta nella stagione estiva. Esaminando gli aeroporti città per città da Roma Fiumicino la compagnia opererà un totale di 12 collegamenti diretti verso Alicante, Malaga, Barcellona, Gran Canaria, Siviglia, Valencia, oltre che Amsterdam, Parigi Orly, Londra Gatwick, Santorini, Spalato e Dubrovnik.

Da Firenze il vettore programma 6 rotte dirette, di cui due domestiche verso la Sicilia e quattro internazionali su Barcellona, Amsterdam, Londra Gatwick e Parigi Orly. Dagli aeroporti italiani di Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo, Venezia, Bologna, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Torino, Genova e Pisa Vueling opererà anche un totale di 18 rotte nel periodo di Pasqua volando principalmente verso Barcellona, Parigi e Bilbao. Novità di quest’anno il collegamento diretto Pisa-Barcellona.