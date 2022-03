11:05

Stop a tutti i voli internazionali con l’unica eccezione di quelli per Minsk, in Bielorussia. E’ una misura drastica quella adottata da Aeroflot in seguito ai vari provvedimenti adottati da diversi Paesi nei confronti delle attività in Russia.

Alla chiusura dei cieli da parte dell’Unione europea e degli Stati Uniti si sono infatti unite le decisioni da parte dei lessor che forniscono gli aerei in leasing alla maggior parte dei vettori, tra cui appunto anche Aeroflot. Secondo quanto riportato da Simpleflying la decisione di sospendere tutti i voli internazionali sarebbe stata presa per il rischio di vedere sequestrati i propri aerei una volta atterrati in un aeroporto straniero. Non va poi dimenticato che anche alcune delle più importanti compagnie di assicurazioni che servono i vettori hanno deciso di sospendere il servizio nei confronti dei vettori russi.



Intanto in casa di Aeroflot si registrano anche le dimissioni del ceo Mikhail Poluboyarinov, in carica dal 2020. Secondo quanto riportato dall’Ansa il candidato numero uno per la sua sostituzione sarebbe l’attuale direttore generale di Rossiya Sergey Aleksandrovsky.