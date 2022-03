United sospende due rotte verso l’India per evitare i cieli russi

21:00

Cambiano continuamente le mappe delle compagnie aeree a causa delle conseguenze del conflitto in Ucraina. Nelle ultime ore United Airlines ha reso noto di aver sospeso due delle sue quattro rotte per l’India.

In questo modo, riporta Travel Weekly, il vettore eviterà di attraversare lo spazio aereo russo, nonostante non ci sia formalmente una chiusura dei cieli alle compagnie aeree statuniensi. Attualmente, infatti, la Russia ha interdetto lo spazio aereo a 36 Paesi, esclusi gli States.



“Continuiamo a valutare e adattare il nostro programma in risposta all’evoluzione della situazione in Ucraina - ha spiegato la portavoce di United, Leslie Scott -. Abbiamo temporaneamente sospeso il servizio tra San Francisco e Delhi e tra Newark e Mumbai, e il nostro piano attuale è di continuare a volare tra Chicago e Newark a Delhi”.