Wizz Air: tre voli su Skiatos da Roma, Napoli e Bari in estate

12:55

Arrivano altre tre new entry nella programmazione estiva di Wizz Air sull’Italia, tutte legate ai voli sulla Grecia. Il vettore low cost introdurrà infatti collegamenti bisettimanali su Skiatos dagli aeroporti di Roma Fiumicino, Napoli e Bari. Il primo sarà operativo a partire dal 9 giugno, mentre gli altri due verranno attivati da inizio luglio.

“L'annuncio di oggi dimostra l'impegno di Wizz Air a offrire maggiori opportunità di viaggio ai passeggeri italiani - Paulina Gosk, corporate communication manager. - L’Italia è per noi un importante mercato che ha bisogno di nuove possibilità e sul quale abbiamo concentrato molti sforzi. Non vediamo l'ora di accogliere i passeggeri a bordo con un ottimo servizio verso la bellissima isola di Skiathos in Grecia, mentre ci sforziamo di diventare la scelta più verde d'Europa per i viaggi aerei”.